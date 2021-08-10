وزير ياباني يزور الشرق الأوسط الأحد المقبل لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة كورونا

طوكيو-(أ ش أ):

يبدأ وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي زيارة للشرق الأوسط الأحد المقبل؛ تستمر نحو أسبوعين؛ يناقش خلالها قضايا الأمن الإقليمي وسبل مكافحة وباء فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء أن الجولة تشمل مصر وإيران وإسرائيل والأردن وفلسطين وتركيا وقطر.

وقال وزير الخارجية الياباني - في تصريح صحفي اليوم - "من خلال زيارتي، أود تجديد التزامنا تجاه الشرق الأوسط".

وأوضحت الوكالة أن زيارة وزير الخارجية الياباني تأتي وسط اهتمام اليابان بتعزيز علاقاتها مع المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لطوكيو؛ كمورد رئيسي للنفط.

وفي إشارة إلى الحكومتين الجديدتين في إيران وإسرائيل، قال موتيجي "أود أن أتبادل الآراء بصراحة حول الوضع الإقليمي، وأن أعمل عن كثب معهما لتعزيز استقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن موتيجي درس في البداية - أيضًا - زيارة العراق، لكن وضع كوفيد -19 هناك لن يسمح له بالقيام بذلك.​