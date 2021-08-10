781 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا.. والحصيلة تتخطى مليونين و260 ألفا

كييف-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و260 ألفًا و232 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما أوردت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية - أنه خلال نفس الفترة سجلت البلاد 24 حالة وفاة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 53 ألفًا و124 وفاة.

وتماثل 1390 شخصًا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليونين و192 ألفًا و592 متعافيا.​