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السفارة الروسية لدى واشنطن: تواجد العسكريين الأمريكيين في سوريا ليس له أي أساس شرعي

07:34 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
السفارة الروسية لدى واشنطن: تواجد العسكريين الأمريكيين في سوريا ليس له أي أساس شرعي

السفارة الروسية في واشنطن

واشنطن-(أ ش أ):

اعتبرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن تواجد العسكريين الأمريكيين في سوريا ليس له أي أساس شرعي.

وقالت السفارة الروسية - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء- "الحقيقة هي أن القوات المسلحة الأمريكية تتواجد في سوريا بشكل غير شرعي".

ووصفت السفارة، تفسير وين ماروتو ممثل التحالف الدولي - الذي تترأسه الولايات المتحدة - لوثيقة مجلس الأمن الدولي "سخيفا"، ودعت ماروتو لدراسة نص القرار بتمعن.

جاء ذلك ردا على تصريح ماروتو، الذي كتب أن العسكريين لديهم التفويض بالتواجد في سوريا مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي.​

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