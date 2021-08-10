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الإجمالي يُلامس 32 مليونا.. الهند تُسجل أقل حصيلة إصابات يومية منذ 5 أشهر

07:28 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الإجمالي يُلامس 32 مليونا.. الهند تُسجل أقل حصيلة إصابات يومية منذ 5 أشهر

الهند

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 28 ألفا و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 147 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و998 ألفا و158 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 373 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 428 ألفا و682 شخصا.

وأفادت بأن 41 ألفا و511 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و180 ألفا و968 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 388 ألفا و508 حالات.​

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الهند فيروس كورونا نيودلهي وزارة الصحة الهندية

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