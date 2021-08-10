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كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وسول بسبب مناورات عسكرية مشتركة

04:01 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وسول بسبب مناورات عسكرية مشتركة

كيم جونج أون

سول-(د ب أ):

انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الثلاثاء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمضيها قدما في المناورات العسكرية المشتركة، قائلة إن تلك التدريبات "توضح سياسة واشنطن العدائية".

وصرحت كيم يو جونج بذلك فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية حيث بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا أوليا اليوم الثلاثاء في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسية الأسبوع المقبل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت كيم "إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي أطلقا في النهاية مناورات عسكرية مشتركة تزيد من تسهيل عدم الاستقرار " . وأضافت: "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء عمل الخيانة هذا من قبل سلطات كوريا الجنوبية".

وأضافت: "سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الوقائية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري".​

كيم جونج أون كوريا الجنوبية أمريكا سول كوريا الشمالية

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