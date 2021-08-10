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السعودية: توقيف 207 أشخاص بينهم موظفين في الداخلية والدفاع بتهم فساد

02:30 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
السعودية: توقيف 207 أشخاص بينهم موظفين في الداخلية والدفاع بتهم فساد

السعودية

الرياض-(د ب أ):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" الإثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفون من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهما.

وقالت نزاهة في بيان لها ليل الإثنين-الثلاثاء: "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 878 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 461 متهما في قضايا إدارية وجنائية"، مشيرة إلى أنه تم "إيقاف 207 مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام)".

وأضافت أن "الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير"، مشيرة إلى" أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

حمى نزفية السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الرشوة الرياض

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