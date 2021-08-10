وزير إيطالي يحذر من موجة الحر المقبلة مع اشتعال حرائق الغابات

روما - (د ب أ)

طلبت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين، من سكان البلاد والسائحين ضرورة الاستعداد لدرجات حرارة مرتفعة للغاية في غضون الأيام المقبلة.

وأصدرت البلاد أعلى تحذير من ارتفاع درجات الحرارة في بعض أجزاء إيطاليا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت إن الجو سيكون حارا بشكل خاص على ساحل البحر الأدرياتيكي بالقرب من مدينة باري وروما ومنطقة لاتسيو حول باليرمو في صقلية وأومبريا في وسط البلاد.

وذكرت وكالة الحماية المدنية إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض أجزاء صقلية وسردينيا.

وقالت الوزارة إنه نظراً لهذا المستوى من الحرارة، فإن الأصحاء قد يتأثروا، وكذا الفئات المعرضة للخطر، والمسنين والشباب.

ونصحت الجمهور بالابتعاد عن أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا و6 مساء، وارتداء الملابس الملونة الخفيفة والقبعات وواقي الشمس، وتناول المياه بدلا من البيرة أو القهوة.

كما تخشى السلطات من أن تؤدي الموجة الحارة إلى تفاقم حرائق الغابات التي لا تزال مشتعلة في جميع أنحاء الجنوب وفي الجزر الأكبر.