الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة

أبوظبي- (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط في السعودية بطائرة مسيّرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وأكدت الإمارات - في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه الهجمات يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكانت قوات التحالف العربي قد أعلنت، أمس السبت، تدمير طائرة بدون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، مؤكدة أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإحباطها.