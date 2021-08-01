روحاني يترأس الاجتماع الأخير لحكومته ويطلب الصفح من الشعب

طهران-(د ب أ):

ترأس الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني اليوم الأحد الاجتماع الأسبوعي الأخير لحكومته.

وأكد روحاني خلال الاجتماع على الجهود التي بذلتها حكومته خلال ولايتيها، وأقر بأن الأوضاع في البلاد أصبحت صعبة بعد عام 2018 بسبب العقوبات الأمريكية، وطلب الصفح من الشعب.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "ظروف البلاد منذ عام 2018 كانت ظروفا صعبة بسبب الحرب الاقتصادية التي فُرضت علينا والتي لم نكن البادئين بها، ولولا هذه الحرب لاستمر النمو الاقتصادي على ما كان عليه في السنوات الأربع الأولى من عمر الحكومة".

وأقر بأن "الحرب الاقتصادية ولدت ضغوطا كبيرة على المواطنين لأنها تسببت بوقف صادرات النفط ومنع التعامل المصرفي مع البنوك العالمية وتوقف الواردات"، وشدد على أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة لإنعاش قطاع الإنتاج والعمل ووفرت السلع الأساسية للمواطنين".

وأضاف :" لسنا معصومين، ولدينا نواقص، لكننا سعينا دائما إلى أن تكون هذه النواقص أقل ما يمكن، وإذا كانت لدينا عيوب ونواقص فإننا نعتذر من الشعب ونطلب منه الصفح".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الجاري.