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بسبب موجة الحر التاريخية..نقل ما لا يقل عن 16 شخصا للمستشفيات في اليونان

10:19 ص الأحد 01 أغسطس 2021
بسبب موجة الحر التاريخية..نقل ما لا يقل عن 16 شخصا للمستشفيات في اليونان

ارشيفية

أثينا- (د ب ا):

تستمر اليونان في مواجهة موجة حر خطيرة، في الوقت الذي يحاول فيه رجال الاطفاء إخماد حرائق كبيرة بسبب الجفاف.

وأفاد التلفزيون الحكومي اليوم الأحد أنه تم نقل ما لايقل عن 16 شخصا للمستشفات لتلقى العلاج بسبب مشاكل في التنفس في شبه جزيرة بيلوبونيز، عند الطرف الجنوبي من البر الرئيسي.

كما تدمرت عدة منازل في بلدة ايجيون الصغيرة.

وتم احتواء الحرائق صباح اليوم، مع ذلك، مازال خطر اندلاع حرائق أخرى مرتفعا بسبب الجفاف، وفقا لتحذيرات الدفاع المدني.

وأدت " موجة الحر التاريخية" بحسب وصف خبراء الارصاد، لارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 43 درجة مئوية خلال الأيام القليلة الماضية، كما من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة في بعض المناطق اليوم.

وقال مكتب الارصاد اليوناني اليوم إنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا جديدا غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء .

وقد قامت البلدات بفتح قاعات مكيفة للسكان الذين ليس لديهم أجهزة تكييف في منازلهم.

وقالت وزارة العمل إنه يجب تقييد العمل في الأماكن المفتوحة قدر الإمكان.

ولم يتضح متى سوف تتراجع درجات الحرارة، ولكن بعض خبراء الارصاد توقعوا استمرار الوضع الخطير لنحو أسبوعين.

اليونان أثينا موجة الحر رجال الاطفاء

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