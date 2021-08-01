المبعوث الأممي لسوريا يحث كافة الأطراف على التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني

نيويورك - (د ب أ):

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون كافة الأطراف في سورية إلى "التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي"، وحث الجميع على "التهدئة".

وأشار في بيان إلى أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات في جنوب غرب سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد تلقت تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية في درعا البلد، مؤكدة خطر التصعيد المتزايد.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيدرسون القول إنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية "لضمان وقف العنف".

وشدد بيدرسون أيضا على وجوب أن يتمسك الجميع "بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي".​