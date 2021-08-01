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باكستان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

08:43 ص الأحد 01 أغسطس 2021
باكستان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب ا):
أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الأحد تسجيل 5026 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها منذ نحو الرابع من أبريل الماضي.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 422 حالة.

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

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