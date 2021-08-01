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اللقاح شرط دخول المرافق العامة والتجارية السعودية اعتباراً من اليوم

08:17 ص الأحد 01 أغسطس 2021
اللقاح شرط دخول المرافق العامة والتجارية السعودية اعتباراً من اليوم

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
بدأت السعودية اليوم الأحد تطبيق سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة في المملكة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها في "تويتر" و"سناب شات"، أن دخول أي نشاط أو مناسبة أو منشأة واستخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وبدورها، أكدت وزارة التجارة السعودية، على حسابها في "تويتر" أنه سعيا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، فسوف يطبق اشتراط ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من أول أغسطس. ​

وزارة الصحة السعودية وسائل النقل العام لقاح كورونا الإجراءات الاحترازية

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