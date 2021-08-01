تقرير: السلالة دلتا تثير قلق آباء الأطفال غير الملقحين

لوس أنجلوس - (د ب أ/ت ك أ):

أثارت أدلة جديدة بشأن قدرة السلالة دلتا من فيروس كورونا على الانتشار حتى بين أولئك الذين حصلوا على التطعيم الكامل القلق بشكل خاص بين آباء الأطفال الصغار الذين لا يزالون غير مؤهلين للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن كثيرا من الآباء الذين كانوا يعتقدون أن أطفالهم يواجهون مخاطر محدودة للإصابة بفيروس كورونا يعيدون حساباتهم حاليا .

وطالب خبراء الصحة الآباء بأن يكونوا أكثر حرصا فيما يتعلق بالسلالة دلتا شديدة العدوى، والتي تسببت في زيادة معدلات الاصابة في مقاطعة لوس أنجليس والعديد من الأجزاء الأخرى من البلاد.

ولكن العديد أيضا شدد على أنه من المهم عدم تضخيم المخاطر، وأضافوا أنه لا يزال من الممكن عودة الأطفال إلى المدارس مع الالتزام بالاحتياطات المناسبة.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن السلالة دلتا معروفة بأنها أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس الأصلي، فإن تقريرا جديدا بشأن التفشي شمل 469 شخصا في ماساتشوستس وجد أن 74 % من المصابين كانوا قد تلقوا التطعيم بشكل كامل.

وجاء في تقرير سري صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك إشارات أخرى مثيرة للقلق على أن دلتا ينتشر بسهولة أكبر بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل مما كان يعتقد سابقًا.

يشار إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا غير مؤهلين بعد للحصول على لقاح كوفيد-19، كما أن الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما لا يزال عليهم الانتظار للحصول على اللقاحات.​