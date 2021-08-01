Masrawy logo white

المرشح لخلافة ميركل يدين جرائم النازيين في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية

12:53 ص الأحد 01 أغسطس 2021
المرشح لخلافة ميركل يدين جرائم النازيين في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية

أرمين لاشيت

ألمانيا - (أ ش أ)

عبر أرمين لاشيت المرشح لتولي منصب المستشارية في ألمانيا؛ خلفاً لأنجيلا ميركل، عن استنكاره لجرائم النازيين التي ارتكبوها ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) قائلاً إنه يشعر بـ "الخزي الشديد" إزاءها.

وأضاف المرشح الألماني في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية السبت، أن لديه رغبة شخصية في حضور الاحتفالات المقررة نهاية الأسبوع في العاصمة وارسو بمناسبة ذكرى ثورة المدينة عام 1944 ضد الاحتلال النازي.

وأشار لاشيت إلى أن "الجرائم التي ارتكبها الألمان ضد الأمة البولندية، كلها تملكني شعوراً بالخزي".

وأكد لاشيت الذي يقود حزب ميركل السياسي، أن هذه المسؤولية سوف تحدد سياسة برلين تجاه بولندا في المستقبل.

وشدد على ضرورة أن "تدرك ألمانيا دائماً مسؤوليتها التاريخية تجاه حرية بولندا واستقلالها".

هذا المحتوى من

Asha
أرمين لاشيت الحرب العالمية جرائم النازيين بولندا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل بداية من غدٍ الأحد.. بدء تطبيق القواعد الجديدة لصرف مقررات التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا