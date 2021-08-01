المرشح لخلافة ميركل يدين جرائم النازيين في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية

ألمانيا - (أ ش أ)

عبر أرمين لاشيت المرشح لتولي منصب المستشارية في ألمانيا؛ خلفاً لأنجيلا ميركل، عن استنكاره لجرائم النازيين التي ارتكبوها ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) قائلاً إنه يشعر بـ "الخزي الشديد" إزاءها.

وأضاف المرشح الألماني في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية السبت، أن لديه رغبة شخصية في حضور الاحتفالات المقررة نهاية الأسبوع في العاصمة وارسو بمناسبة ذكرى ثورة المدينة عام 1944 ضد الاحتلال النازي.

وأشار لاشيت إلى أن "الجرائم التي ارتكبها الألمان ضد الأمة البولندية، كلها تملكني شعوراً بالخزي".

وأكد لاشيت الذي يقود حزب ميركل السياسي، أن هذه المسؤولية سوف تحدد سياسة برلين تجاه بولندا في المستقبل.

وشدد على ضرورة أن "تدرك ألمانيا دائماً مسؤوليتها التاريخية تجاه حرية بولندا واستقلالها".