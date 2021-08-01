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تركيا تعلن السيطرة على 90% من حرائق الغابات

12:45 ص الأحد 01 أغسطس 2021
تركيا تعلن السيطرة على 90% من حرائق الغابات

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، السيطرة على 91 حريقا من أصل 101 حريقا اندلع في غابات البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ولفت باكدميرلي في بيان، السبت، إلى أن تركيا تشهد كارثة طبيعية منذ 4 أيام، مشددا على أن فرق الإطفاء تعمل دون كلل على إخماد الحرائق التي اندلعت بشكل متزامن في العديد من المناطق، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن الفرق تبذل جهودا حثيثا لإخماد الحرائق رغم درجات الحرارة المرتفعة التي تصل في بعض الأحيان إلى 40-50 درجة، ونسب الرطوبة المنخفضة، ورياح تتجاوز سرعتها 50-60 كيلومترا.

وحول الوضع الراهن، أكد الوزير السيطرة على 91 حريقا من أصل 101 حريق غابات اندلع بين 28 -31 يوليو الحالي، واستمرار العمل بكل تفان من أجل السيطرة على الحرائق المتبقية.

وشدد الوزير باكدميرلي على أن تركيا من أنجح البلدان في العالم بمجال مكافحة الحرائق.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموجلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى عصر اليوم السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

تركيا حرائق الغابات اخماد الحرائق بكر باكدميرلي

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