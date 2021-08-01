شكري: مصر تحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الراهنة

القاهرة - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تحاول مساعدة لبنان فى الخروج من الأزمة الراهنة، معربًا عن أمله تشكيل الحكومة اللبنانية فى وقت سريع بما يحقق توافقًا بين كافة الأطراف السياسية من أجل إخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في القاهرة، قال شكري: "هناك تنسيق دائم مع الجزائر في مختلف المحافل الدولية".

وأضاف شكري: "مستمرون في توفير كل الدعم للبنان".

وعلى الصعيد التونسي، لفت إلى أن "مصر تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في تونس".

وقال وزير الخارجية: "نثق في حكمة القيادة التونسية لتحقيق الخير لشعبها".

وأكد شكري أن "ما يحدث في تونس شأن داخلي ويعبر عن الشعب التونسي".