إعطاء 36ر3 مليار جرعة من لقاح كورونا عالميا
نيويورك - (د ب أ):
كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، عن إعطاء ما مجموعه 36 ر 3 مليار جرعة من لقاح لقاح كوفيد - 19 على مستوى العالم.
وفي جميع أنحاء العالم ، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 6ر36 مليون جرعة في اليوم وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد الحالات الإصابات المؤكدة بكورونا 6ر185 مليون حالة ووفاة 01ر4 مليون.
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