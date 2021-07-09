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تونس تشهد 189 حالة وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية

11:20 م الجمعة 09 يوليه 2021
تونس تشهد 189 حالة وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية

فيروس كورونا

تونس - (د ب أ):

أحصت وزارة الصحة التونسية 189 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ ظهور الوباء على أراضيها.

وبات اجمالي الوفيات حتى يوم أمس الخميس 16 ألف و50 منذ مارس 2020.

وبلغ عدد الاصابات الجديدة 8506 ليرفع إجمالي الاصابات إلى أكثر من 481 ألف إصابة.

وتشهد تونس وضعا وبائيا متدهورا ويزداد تفاقما يوما بعد يوم مع تسجيل حصيلة إصابات يومية قياسية في أكثر من مرة على مدى نحو أسبوعين، كانت أقصاها قرابة 10 آلاف إصابة بتاريخ السادس من يوليو الجاري.

فيروس كورونا تونس كوفيد 19 وزارة الصحة التونسية

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متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

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