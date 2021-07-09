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مسئول روسي: القوات الأمريكية قد تغادر سوريا في أي وقت

09:03 م الجمعة 09 يوليه 2021
مسئول روسي: القوات الأمريكية قد تغادر سوريا في أي وقت

الكسندر لافرنتييف

موسكو - (أ ش أ):

قال ألكسندر لافرنتييف المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من سوريا في أي وقت.

وأضاف لافرنتييف في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية "أعتقد بأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قد يتم في أي وقت"، مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى قرار بمغادرة سوريا أيضًا.

وتابع "يجب أن تتذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر سحب القوات لكن قراره أعيد النظر فيه فيما بعد وتم تأجيله"، مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كان تطورًا هامًا.

وأضاف "نرى أنه مع مغادرة القوات الأمريكية للبلاد، فإن حركة طالبان توسع نفوذها بسرعة إلى جميع أنحاء أفغانستان بأكملها، وتسيطر على العديد من المناطق..التوترات تتصاعد بالتأكيد..ومع ذلك، اتخذ الأمريكيون قرارًا بالانسحاب".

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ألكسندر لافرنتييف سوريا القوات الأمريكية الولايات المتحدة

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