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مقتل 16 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية للجيش في أفغانستان

09:01 م الجمعة 09 يوليه 2021
مقتل 16 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية للجيش في أفغانستان

الجيش الأفغاني

كابول - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الجمعة، مقتل 16 مسلحا من حركة طالبان، بمن فيهم أحد قادتهم الرئيسيين، في غارات جوية في إقليم لغمان، وإصابة حاكم الظل لطالبان بالإقليم.

وقال المتحدث باسم "فيلق 201" التابع للجيش الأفغاني، لوكالة أنباء "بختار" الأفغانية، إن ستة عشر من مقاتلي طالبان، بمن فيهم قادة بارزون في الحركة، قُتِلوا في غارات جوية في مناطق صبراباد وسلاب وشمكا في منطقة أليشانج ومنطقة بادبا في إقليم لغمان.

وأضاف أن 18 من حركة طالبان بينهم قاري زين العابدين، حاكم الظل لحركة طالبان، أصيبوا في الهجمات.

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الجيش الأفغاني أفغانستان حركة طالبان غارات جوية

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