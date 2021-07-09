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الاحتلال الإسرائيلي يقمع فعالية مناهضة للاستيطان غرب سلفيت

08:59 م الجمعة 09 يوليه 2021
الاحتلال الإسرائيلي يقمع فعالية مناهضة للاستيطان غرب سلفيت

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية شعبية ضد الاستيطان في منطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت.

وقال أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فصائل العمل الوطني وأصحاب الأراضي والمواطنين الفلسطينيين في الفعالية أدوا صلاة الجمعة في منطقة الرأس، لكن سرعان ما قمعتهم قوات الاحتلال.

وأضاف عواد أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على المزيد من الأراضي في المحافظة بعد إعلان الاستيلاء على 10 آلاف دونم من أراضي بلدتي ديراستيا وقراوة بني حسان، داعيا الجميع للوقوف أمام هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة لسرقة أراضي الفلسطينيين.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي رام الله مدينة سلفيت فلسطين

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