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بايدن يطالب بوتين باتخاذ إجراءات مشددة ضد قراصنة الإنترنت

08:25 م الجمعة 09 يوليه 2021
بايدن يطالب بوتين باتخاذ إجراءات مشددة ضد قراصنة الإنترنت

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات صارمة ضد قراصنة الإنترنت بعد هجماتهم الأخيرة على الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين أجريا مكالمة هاتفية اليوم الجمعة بحثا خلالها موضوع "هجمات الفدية المستمرة التي يقوم بها مجرمون مقيمون في روسيا".

وشدد بايدن على ضرورة أن تتخذ روسيا إجراءات ضد الجماعات المسؤولة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شدد أيضا على أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة "لحماية سكانها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

جو بايدن أمريكا واشنطن قراصنة الإنترنت

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