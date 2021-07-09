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مجلس الأمن الدولي يمدد عملية توصيل المساعدات في سوريا عبر تركيا

08:24 م الجمعة 09 يوليه 2021
مجلس الأمن الدولي يمدد عملية توصيل المساعدات في سوريا عبر تركيا

قاعة مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (أ ش أ):

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على القرار 2585 الخاص بتوصيل المساعدات إلى سوريا.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

ويمدد مجلس الأمن الدولي بذلك عملية توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى التركي، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.

كانت واشنطن جددت أمس الخميس إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".

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مجلس الأمن الدولي سوريا تركيا فاسيلي نيبينزيا

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