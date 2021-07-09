إسرائيل تفرض عزلا لأي شخص يدخل إليها اعتبارا من 16 يوليو

غزة - (أ ش أ):

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل، سيطلب منهم العزل لمدة تصل إلى 24 ساعة اعتبارا من 16 يوليو الجاري.

وبحسب إعلان وزارة الصحة، فإن الالتزام يسري على كل من يدخل إسرائيل من أي دولة، سواء تم تطعيمه أو لا، وتعد فترة العزل هي حتى وصول نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبي، الذي سيتم إجراؤه في المطار.. وفقا لما ذكرته صحيفة /جيروزاليم بوست/ الإسرائيلية.

وقامت الوزارة أيضا بتحديث قائمة البلدان عالية الخطورة التي إذا عاد الإسرائيليون منها، سيطلب منهم الدخول في عزلة بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم وهي: سيشيل والإكوادور وإثيوبيا وبوليفيا وجواتيمالا وهندوراس وزيمبابوي وزامبيا وناميبيا وباراجواي وشيلي وكولومبيا وقيرغيزستان.

يشار إلى أن فترة العزل المعروفة هي 14 يوما، ويمكن تقصيرها إلى 10 أيام مع إجراء اختبارين سلبيين لفيروس كورونا، وتقوم وزارة الصحة الإسرائيلية، بتقييم تقصير فترة العزل إلى أقل من ستة أيام بناء على طلب رئيس الوزراء نفتالي بينيت.