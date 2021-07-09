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الخارجية تنعى جيهان السادات.. وشكري يتقدم بأصدق التعازي لأسرة الفقيدة

07:19 م الجمعة 09 يوليه 2021
الخارجية تنعى جيهان السادات.. وشكري يتقدم بأصدق التعازي لأسرة الفقيدة

وزارة الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن وزير الخارجية سامح شكري يتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته.

وأضافت: "رحم الله السيدة جيهان السادات التي جسَّدت مسيرة طويلة من العطاء نموذجًا مُتفردًا للمرأة المصرية المُخلصة، والزوجة المُعينة لزوجها في أحلك الظروف؛ وصولًا لتحقيق نصر تاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، ثم خلال معركة دبلوماسية أعادت لمصر حقوقها كاملة ".

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية جيهان السادات محمد أنور السادات حرب أكتوبر

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