معرض الكتاب يحتفي بالذكرى المئوية لميلاد شيخ التربوين العرب

القاهرة - أ ش أ:

احتفت الهيئة العامة للكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمرور 100 عام على مولد الدكتور حامد عمار شيخ التربويين العرب، والذي أثر في حركة الفكر التربوي بشكل كبير وتتلمذ على يديه العديد من الأجيال.

وقال الدكتور شبل بدران أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بجامعة الأسكندرية إن الدكتور حامد عمار هو شخصية مصرية عربية دولية تعلم في كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل مستشارا للأمم المتحدة ونال جميع جوائز الدولة، مشيرا إلى أنه كان يهتم كثيرا بتعليم الفقراء وانشغل في كل كتاباته بتكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء المجتمع.

وأضاف بدران أن حامد عمار كان يؤمن بفكرة أن المجتمع المتعلم أفضل بكثير من المجتمع غير المتعلم فنادى بمجانية التعليم وتناول في كل مؤلفاته وجولاته وصولاته تعليم الفقراء والعدالة الاجتماعية في التعليم، موضحا أنه قاد مدرسة فكرية في مصر في مطلع الثمانينات وهي المدرسة النقدية في التربية والتي كانت تنظر إلى التعليم في علاقته بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن التعليم جزء من النظام الاجتماعي فيجب أن يتعلم أبناء الأمة تعليما عاليا.

وأشار بدران إلى أن عمار وقف ضد إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لأنها تزيد الكلفة على الطلاب وناضل ضد انتشار المدارس الدولية والأجنبية لأنه كان يؤمن بالتعليم الوطني الذي يحافظ على الهوية ويرسخ فكرة المواطنة وهي المساواة بين أبناء الوطن الواحد في تكافؤ الفرص .

وأكد أن عمار كان قوميا عربيا آمن بفكرة العروبة ودعمها في جميع كتبه التي زادت عن 50 كتابا ويعد من أحد المناضلين الذين أسهموا في بناء فكر نقدي جديد .. موضحا أن التربية في مصر والوطن العربي كانت تدور حول الأفكار البرجماتية التي لا تربط التعليم بالمجتمع ولا تؤمن بأنه يؤثر فيه.

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