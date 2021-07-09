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الاتحاد الأوروبي ينعي جيهان السادات: سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام

06:33 م الجمعة 09 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي ينعي جيهان السادات: سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام

الاتحاد الأوروبي

القاهرة - (أ ش أ):

نعى وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وأكد وفد المفوضية -في تصريح صحفي- أنه تلقى "بحزن وفاة السيدة الأولى السابقة السيدة جيهان السادات" التى وصفها بانها "سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام والعدالة، مع التركيز بشكل خاص دائمًا على تمكين المرأة".

وأعرب الوفد الأوروبي عن تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيدة الراحلة.

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الاتحاد الأوروبي جيهان السادات محمد أنور السادات القاهرة

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