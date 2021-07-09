ألمانيا تسمح بالسفر إلى إسبانيا رغم تصنيفها "منطقة خطر" صحيا

برلين - (د ب أ):

بعد تصنيف إسبانيا على أنها منطقة خطر لنقل عدوى فيروس كورونا بدءا من غد الأحد أشارت وزارة الصحة الألمانية إلى أن السفر إلى الأراضي الإسبانية ما يزال ممكنا.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين: "تصنيف منطقة كمنطقة خطر لا يعني منع قضاء العطلات بها، ولكن هذه علامة واضحة على: توخي الحذر وإجراء الفحوص عند العودة".

كانت الحكومة الاتحادية وضعت من قبل مقاصد العطلات الأكثر شعبية للألمان على قائمة مناطق الخطر في الإصابة بعدوى كورونا، وهذا يعني أن جزر مايوركا والكناري ستصبح مناطق خطيرة بدءا من غد الأحد.

ومع ذلك فلن يؤدي ذلك إلى عواقب تذكر على حركة المسافرين جوا: حيث يجب عليهم عند العودة من إسبانيا إلى ألمانيا بالطائرة أن يتخذوا نفس الإجراءات التي كانت تتخذ من قبل، بحيث يكون في أيديهم إما نتيجة فحص سلبي أو دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء من الفيروس.

وهذه البدائل تلغي إلزامهم بالحجر الصحي.

غير أن وزارة الخارجية الاتحادية ستنصح بعدم القيام برحلات سياحية إلى إسبانيا ضمن نصائح السفر الخاصة بها التي تصدر اعتبارا من غد الأحد.