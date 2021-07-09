عودة السياحة الألبانية إلى مصر بعد توقف عامين بسبب كورونا

القاهرة - أ ش أ

أعلن السفير محمد حيدر سفير مصر بتيرانا، اليوم الجمعة، عن عودة حركة السياحة بين مصر وألبانيا، والتي توقفت عام 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سفير مصر بتيرانا ،في تصريحات له، إنه بدأ بالفعل تسيير رحلتين أسبوعياً للطيران العارض من تيرانا إلى المقاصد السياحية في شرم الشيخ والغردقة والتي تعتمد ليس فقط على السائح الألباني وإنما أيضاً على السائحين من كوسوفو في ضوء امتداد عمل الشركات الألبانية الكبرى إلى السوق الكوسوفاري.

وأشار إلى أن الأرقام مبشرة وتعكس زيادة مضطردة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير بالسوق المصرية كأحد أهم الوجهات السياحية لعام 2021، استناداً إلى ما أعلنته مصر من إجراءات احترازية تكفل للسائح أكبر قدر من التأمين.

وأضاف السفير أنه تم كذلك اتخاذ خطوة أخرى هامة خلال الأسبوع الماضي تمثلت في تسيير خط طيران موسمي منتظم بين عاصمتي البلديّن للمرة الأولى، لدعم السياحة المتبادلة.

وأوضح أن معدلات الإشغال تشير إلى حدوث تطور إيجابي في حركة السياحة والنقل، يمكن البناء عليها لتحقيق أساساً جيداً لاستدامة الرحلات في المستقبل، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على قطاع السياحية، وإنما على دعم كافة أوجه التعاون الثنائي بين مصر وألبانيا وعلى رأسها مجالات التجارة والاستثمار.

وأشار السفير حيدر إلى أن تلك التطورات تأتي في إطار جهود مكثفة قامت بها السفارة طوال الأشهر الماضية للتواصل مع الشركات والوكالات السياحية الألبانية الكبرى، وإحاطتها بشكل دوري بالمعلومات اللازمة والتسهيلات المقدمة من جانب مصر، فضلاً عن ترتيب الزيارة الناجحة التي قامت بها نائبة وزير السياحة المصرية لتيرانا حيث عقدت لقاءات مع وزير السياحة الألباني ورؤساء الاتحادات السياحية وممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية وإجراء عدة مقابلات تليفزيونية، كانت لها أكبر الأثر في إعادة الاهتمام بالسياحة في مصر في كل من ألبانيا وكوسوفو.