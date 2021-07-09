السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعي جيهان السادات

القاهرة - أ ش أ

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وذكرت السفارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية يتقدمون "بأحر التعازي لأسرة السادات وشعب مصر في وفاة السيدة الأولى السابقة المحبوبة جيهان السادات، التي كانت تدعو للسلام والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة والتسامح والمحبة".

وأضافت أن السيدة السادات تركت إرثًا دائمًا من الالتزام تجاه جميع المصريين، كما نشرت السفارة مقولة السيدة جيهان السادات "نحن جميعًا كبشر غير كاملين نسير في نفس الرحلة من هذه الحياة إلى الأخرى"، مع صورة شخصية للراحلة.