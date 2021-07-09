بوريل: الاتحاد الأوروبي لا زال ملتزماً بمساعدة دولة جنوب السودان

بروكسل - أ ش أ

جدد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة دولة جنوب السودان في تحقيق تطلعاته نحو السلام والازدهار وبناء دولة مستقرة وديمقراطية.

جاء ذلك في بيان أصدره بوريل ونُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بقسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس جنوب السودان.

وهنأ بوريل شعب وحكومة جنوب السودان بذكرى الاستقلال، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها شعب جنوب السودان منذ سنوات طويلة، ودعا الحكومة هناك لبذل قصارى جهدها للوفاء بتعهداتها بشأن إحلال السلام والتنمية والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية في البلاد.

وشدد بوريل على ضرورة إنشاء مؤسسات ديمقراطية فاعلة، من بين ذلك، قوات مسلحة موحدة، وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، فضلا عن تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون..وقال "إن الاتحاد الأوروبي يجدد استعداده لتعميق الشراكة مع دولة جنوب السودان للتغلب على انتشار العنف وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأوبئة".