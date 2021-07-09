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ألمانيا تعلن إسبانيا كلها منطقة معرضة لخطر الإصابة بكورونا

02:39 م الجمعة 09 يوليه 2021
ألمانيا تعلن إسبانيا كلها منطقة معرضة لخطر الإصابة بكورونا

وزارة الخارجية الألمانية

(وكالات):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إسبانيا بأكملها، بما في ذلك جزر الكناري، منطقة معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويعني ذلك أن السياح والألمان العائدين من تلك الأراضي الإسبانية يحتاجون إلى تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، لتجنب الحجر الصحي في الأراضي الألمانية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتضاعف معدل الإصابة بكورونا في إسبانيا بأكثر من الضعف خلال الأسبوع الماضي، حيث انتشرت طفرة "دلتا" من خلال البالغين الأصغر سنا غير الملقحين.

وكانت ألمانيا حددت سابقا عددا قليلا فقط من المناطق الإسبانية كمناطق خطر.

وزارة الخارجية الألمانية فيروس كورونا الحجر الصحي الأراضي الألمانية إسبانيا

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