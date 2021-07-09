مجلس الأمن يصوت لصالح إرسال معونات إلى سوريا

نيويورك - (د ب أ):

قبل وقت قصير من انقضاء قرار أممي مهم لتقديم معونات إلى الملايين الذين يعانون في سوريا، يبدو أن المفاوضات تمضي قدما.

وذكر مفاوضون بمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الخميس إنه ليس هناك أي اعتراضات على مشروع القرار- ولا حتى من روسيا، التي كانت قد عرقلته حتى الآن.

ونتيجة لذلك، تم تسجيل نص القرار للتصويت بشأنه أمام أقوى هيئة بالأمم المتحدة اليوم الجمعة. ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت . ومازال بامكان روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) على نص القرار.

ويسري قرار أممي بشأن القضية، منذ عام 2014، لكن ينقضي غدا السبت. ويسمح القرار للأمم المتحدة بجلب إمدادات معونات مهمة، من خلال معابر حدودية إلى أجزاء من سوريا، لا تسيطر عليها الحكومة.

وكانت الأمم المتحدة وهيئات إغاثة قد حذرت من كارثة إنسانية، إذا لم يستمر الترتيب الحالي. ويعتمد أكثر من مليوني شخص في مناطق يسيطر عليها المتمردون على معونات.