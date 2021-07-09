Masrawy logo white

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطلب تجديد مهمة قوات اليونيفيل لمدة عام

01:33 م الجمعة 09 يوليه 2021
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطلب تجديد مهمة قوات اليونيفيل لمدة عام

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

بيروت - أ ش أ

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب تجديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفل) لمدة سنة اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الجمعة، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينج بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.
وبحث اللقاء التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة المرتقب صدوره يوم الاثنين المقبل حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عن الفترة الممتدة من 20 فبراير وحتى 19 يونيو الماضيين.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أبلغ أيضا فرونتسكا خلال لقائهما أمس رغبة لبنان في ان يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة، نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.

هذا المحتوى من

حسان دياب حكومة لبنان قوات اليونيفيل

الخبر التالى:

مقتل 49 شخصا جراء حريق مصنع للأغذية في بنجلاديش

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استكمال مسيرة زوجها.. مصدر بأسرة الرئيس الراحل يكشف وصية جيهان السادات قبل رحيلها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا