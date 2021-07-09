حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطلب تجديد مهمة قوات اليونيفيل لمدة عام

بيروت - أ ش أ

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب تجديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفل) لمدة سنة اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الجمعة، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينج بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.

وبحث اللقاء التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة المرتقب صدوره يوم الاثنين المقبل حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عن الفترة الممتدة من 20 فبراير وحتى 19 يونيو الماضيين.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أبلغ أيضا فرونتسكا خلال لقائهما أمس رغبة لبنان في ان يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة، نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.