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سيناتور روسي: مصر اتخذت كافة الإجراءات لضمان سلامة السياح الروس

01:28 م الجمعة 09 يوليه 2021
سيناتور روسي: مصر اتخذت كافة الإجراءات لضمان سلامة السياح الروس

قسطنطين كوساتشيف

موسكو - أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن سلامة الروس الذين يفضلون قضاء الإجازة في المنتجعات المصرية مكفولة بشكل كافٍ وسط إجراءات التأمين الإضافية التي اتخذها الجانب المصري والجهود المتضافرة لاختصاصيي البلدين خلال السنوات الست الماضية.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم الجمعة "إن الفترة الطويلة التي مرت على تعليق الرحلات الجوية مع مصر وتضافر جهود المختصين من البلدين خلال هذه الفترة تؤكد استيفاء شروط ضمان سلامة المسافرين الجويين ... نتيجة الإجراءات الإضافية التي اتخذها الجانب المصري".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألغى مرسوما يحظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية، ومن جانبه، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا.

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