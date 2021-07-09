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الرئيس الفلسطيني يعزي السيسي في وفاة جيهان السادات

01:23 م الجمعة 09 يوليه 2021
الرئيس الفلسطيني يعزي السيسي في وفاة جيهان السادات

السيسي و محمود عباس


رام الله - أ ش أ

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس ذكر في برقية التعزية، أن جيهان السادات دعمت زوجها في بطولاته بالحرب والسلام، وساندته في قيادته لتحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر عام 1973.

وتقدم عباس باسم دولة فلسطين وشعبها، لمصر حكومة وشعبا، ولعائلة الراحلة بالتعازي القلبية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه

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الرئيس السيسي محمود عباس وفاة جيهان السادات

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