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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: ليست هناك حاجة لمنح جرعة ثالثة من لقاح فايزر

11:21 ص الجمعة 09 يوليه 2021
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: ليست هناك حاجة لمنح جرعة ثالثة من لقاح فايزر

لقاح فايزر

واشنطن - أ ش أ

أعلنت إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأشخاص المطعمين بشكل كامل لا يحتاجون إلى جرعة منشطة حاليا؛ وذلك عقب إعلان تحالف "فايزر وبيونتك" طلب التصريح الطارئ لمنح جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الإدارة في البيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل محميون من المضاعفات الخطيرة والوفاة، بما في ذلك من عدوى المتغيرات الجديدة المنتشرة حاليا مثل دلتا.

يذكر أن "متغير دلتا" - الذي اكتشف في الهند للمرة الأولى - يعد السلالة السائدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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Asha
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