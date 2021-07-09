كوريا الجنوبية تفرض قواعد جديدة تجنبا لحدوث موجة رابعة من كورونا

سول- (أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستضع العاصمة سول والمدن المجاورة لها تحت المستوى 4 الذي يشمل القواعد الأكثر صرامة، من مخطط التباعد الاجتماعي الجديد المتكون من 4 مستويات، حيث تتزايد مخاوف من موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال فصل الصيف.

وأوضحت السلطات الكورية -وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية- اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى قرار تنفيذ المستوى 4 في سول وإقليم كيونغكي ومدينة إنتشون ابتداء من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين.

وبموجب قواعد المستوى 4، سيتم حظر التجمعات الخاصة التي تضم 3 أشخاص أو أكثر بعد الساعة السادسة مساء، وأيضا سيتم تقييد التظاهرات، رغم أن الحكومة ستسمح بتظاهرات من شخص واحد.

وتم اتخاذ القرار في ضوء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكورونا خاصة في سول والمدن المجاورة لها، حيث أعلنت البلاد أمس عن تسجيل 1,275 إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية منذ تفشي كورونا بكوريا الجنوبية.