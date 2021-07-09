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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعو سكانها إلى تقليل استخدام المياه بسبب الجفاف

09:14 ص الجمعة 09 يوليه 2021
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعو سكانها إلى تقليل استخدام المياه بسبب الجفاف

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعو سكانها إلى تقليل ا

واشطن- (أ ش أ):

دعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15%.. معلنة حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إننا نعاني من الجفاف منذ عامين"، معربا عن أمله بأن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير وأن يخفضوا طوعيا استخدام المياه بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، بل أيضا في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية.

يشار إلى أنه بعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطات السدود في أواخر مايو في كاليفورنيا تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي. وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

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