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تحالف "فايزر وبيونتيك" يسعى لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

08:18 ص الجمعة 09 يوليه 2021
تحالف "فايزر وبيونتيك" يسعى لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

لقاح فايزر

واشنطن - أ ش أ:

يسعى تحالف "فايزر/بيونتيك" للحصول على تصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا، خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت الشركتان، في بيان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "أنّهما لاحظتا أن هناك نتائج مشجعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي، وأنهما تتجهان لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية وسواهما من السلطات التنظيمية في الأسابيع المقبلة".

وأضاف البيان أن البيانات الأولية للدراسة تظهر أنّ جرعة تحصين تُعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية توفّر مستويات عالية من الأجسام المضادّة للفيروس، بما في ذلك ضدّ المتحوّرة بيتا، التي ظهرت في جنوب إفريقيا. وهذه المستويات أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرّات من تلك التي شوهدت بعد تلقّي الجرعتين الأوليين.

وأشار إلى أنّ نتائج هذه الدراسة ستُنشر في مجلة علميّة، مضيفا أنّ لقاحهما أظهر نتائج جيّدة في المختبر ضدّ المتحوّرة دلتا، وبالتالي فإنّ جرعة ثالثة ستكون قادرة على تعزيز المناعة ضدّ هذه المتحوّرة أيضاً. وإنّ هناك اختبارات جارية لتأكيد هذه الفرضيّة.

جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، "إن الحاصلين على لقاح "فايزر/بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، سيحتاجون على الأرجح إلى جرعات معززة، في غضون 12 شهرا من التطعيم الكامل".​

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