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دراسة: لقاحات كورونا أنقذت 279 ألف أمريكي من الموت

07:52 ص الجمعة 09 يوليه 2021
دراسة: لقاحات كورونا أنقذت 279 ألف أمريكي من الموت

لقاح كورونا

واشنطن - أ ش أ:

أفادت دراسة جديدة من جامعة "يل" الأمريكية بأن إطلاق لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ساعد في إنقاذ 279 ألف شخص من الوفاة وتجنب دخول 1.25 مليون إلى المستشفى.

وقالت أليسون جالفاني أستاذ علم الأوبئة الأمريكية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "لقد نجحت اللقاحات بشكل لافت للنظر في الحد من انتشار الفيروس وإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح في الولايات المتحدة وحدها"، محذرة من عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية وأخذ الاحتياطات اللازمة عقب التطعيمات.

يشار إلى أنه بحسب أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وزعت الولايات المتحدة أكثر من 332 لقاحا حتى الآن، وتلقى 67٪ من البالغين جرعة واحدة على الأقل. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الحالات من أكثر من 300 ألف حالة يوميًا في ذروة الوباء في يناير إلى أقل من 20 ألف حالة يوميًا في منتصف يونيو.​

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