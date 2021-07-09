وزير الخارجية السودانية: ما سمعناه في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة مشجع

كتب - محمد عطايا:

أكدت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن ما دار داخل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، مشجع، لافتة إلى أنه ملف يحظى باهتمام العالم.

وقالت في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن، الخميس إن "السودان طلب من مجلس الأمن تنظيم هذه الجلسة، وهي الثانية التي تتعلق بوضع السد".

وأضافت أن "ما سمعناه مشجع، وهو موضوع مهم يحظى باهتمام العالم، وهي مسألة تمثل تهديدا للاستقرار والأمن لمنطقة مهمة في شرق إفريقيا".