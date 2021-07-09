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شكري: نرحب بكل الجهود الدولية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

12:16 ص الجمعة 09 يوليه 2021
شكري: نرحب بكل الجهود الدولية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية

كتب - محمد عطايا:

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن ترحيبه بكل الجهود التي قد تبذل على المستوى الدولي للتوصل لاتفاق حول سد النهضة.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة "نأمل أن يكون العرض الروسي للمساعدة في المفاوضات متسقا مع دعمها لمشروع القرار التونسي في المجلس".

وأكد ن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدار العشر سنوات الماضية، وارتكاب المظلومية التي ليست لها أساس من الواقع غرضه تجنب الدخول في اتفاق ملزم ينظم تشغيل السد.

وقال إن "إثيوبيا تتهرب من التوصل لاتفاق ملزم، ولكن هذا التعنت لا يمكن أن يستمر".

وطالب شكري، من الأعضاء في مجلس الأمن المناديين لوقف نظر مسألة سد النهضة الإثيوبية، تبرير موقفهم.

وأكد شكري، اليوم الخميس أن القرارات الأحادية لإثيوبيا، تهدد الأمن المائي للسودان ومصر، لافتًا إلى أن إثيوبيا اتخذت قرارين أحاديين كان لهما تأثير سلبي على سير المفاوضات.

وقال إن "تصريحات إثيوبيا حول الطبيعة الاستعمارية خاطئة ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أن "القرارات الأحادية لإثيوبيا تهدد الأمن المائي للسودان ومصر وتعرض 150 مليون شخصا للخطر".

سامح شكري سد النهضة مجلس الأمن إثيوبيا

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