شكري بمجلس الأمن: إثيوبيا أعلنت بعجرفة العام الماضي الشروع بملء منفرد لسد النهضة

وكالات:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن نظيره الإثيوبي، أعلن "بعجرفة"، العام الماضي، أن "النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملك لنا".

وقال شكري، في جلسة بمجلس الأمن، اليوم الخميس إنه "بعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي، شرعت إثيوبيا بملء منفرد لسد النهضة بعجرفة أن النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملء لنا".

وأضاف أن "رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل التزم بضبط النفس واتباع السلم لتسوية الأزمة من خلال اتفاق منصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة".

وقال إن "مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة تواجه تهديدا وجوديا، فقد بني تهديد هائل على شريان يهب الحياة لمصر".