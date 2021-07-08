مسؤول أممي يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لتفادي أية إعلانات تزيد من التوترات

كتب - محمد عطايا:

دعا المبعوث الأممي للقرن الإفريقي، بارفيه أونانجا، مصر والسودان وإثيوبيا لتفادي أية إعلانات من شأنها زيادة التوترات في المنطقة، التي تعاني بالفعل من العديد من التحديات.

وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن، أن "التعاون لا يمثل لعبة صفرية.. المحصلة والجهد الجماعي قد يساهما في تحقيق الفرص التنموية للمنطقة ككل".

وقال المبعوث الأممي في كلمة أمام مجلس الأمن، إن "سد النهضة يمثل روايات متضاربة.. آمال ومخاوف.. تحديات وفرص تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان، وفي القرن الإفريقي".

وتابع أن "هذه هي المرة الثانية التي نتقدم فيها بإحاطة للمجلس حول هذه المسألة"، لافتًا إلى أنه "رغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للتعاطي لتسوية القضايا الخلافية".

وأكد أنه "في حين أقرت الدول الأعضاء أن معظم الجوانب المتعلقة بالسد قد عولجت، نتفهم أنه لا يزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف، وتحديدًا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف".