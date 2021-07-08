Masrawy logo white

المبعوث الأممي للقرن الإفريقي أمام مجلس الأمن: على الأطراف الثلاثة الاتفاق على آلية فض النزاع

09:19 م الخميس 08 يوليه 2021
المبعوث الأممي للقرن الإفريقي أمام مجلس الأمن: على الأطراف الثلاثة الاتفاق على آلية فض النزاع

مجلس الأمن

وكالات:

أكد المبعوث الأممي للقرن الإفريقي، بارفيه أنانجا، أنه على مصر والسودان وإثيوبيا، الاتفاق بشأن آلية فض النزاع فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وقال المبعوث الأممي في كلمة أمام مجلس الأمن، أن "سد النهضة روايات متضاربة يمثل أمالا ومخاوف تحديات وفرص تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان، وفي القرن الإفريقي".

وتابع أن "هذه هي المرة الثانية التي نتقدم فيها بإحاطة للمجلس حول هذه المسألة"، لافتًا إلى أنه "رغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للتعاطي لتسوية القضايا الخلافية".

وأكد أنه "في حين أقرت الدول الأعضاء أن معظم الجوانب المتعلقة بالسد قد عولجت، نتفهم أنه لا يزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف، وتحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف".

مجلس الأمن المبعوث الأممي للقرن الإفريقي إثيوبيا السودان سد النهضة

الخبر التالى:

مسؤول أممي يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لتفادي أية إعلانات تزيد من التوترات

كورونا.. لحظة بلحظة

161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بدء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا