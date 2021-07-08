المبعوث الأممي للقرن الإفريقي أمام مجلس الأمن: على الأطراف الثلاثة الاتفاق على آلية فض النزاع

وكالات:

أكد المبعوث الأممي للقرن الإفريقي، بارفيه أنانجا، أنه على مصر والسودان وإثيوبيا، الاتفاق بشأن آلية فض النزاع فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وقال المبعوث الأممي في كلمة أمام مجلس الأمن، أن "سد النهضة روايات متضاربة يمثل أمالا ومخاوف تحديات وفرص تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان، وفي القرن الإفريقي".

وتابع أن "هذه هي المرة الثانية التي نتقدم فيها بإحاطة للمجلس حول هذه المسألة"، لافتًا إلى أنه "رغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للتعاطي لتسوية القضايا الخلافية".

وأكد أنه "في حين أقرت الدول الأعضاء أن معظم الجوانب المتعلقة بالسد قد عولجت، نتفهم أنه لا يزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف، وتحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف".