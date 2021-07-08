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الحكومة الليبية تقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس أسبوعا بسبب كورونا

09:06 م الخميس 08 يوليه 2021
الحكومة الليبية تقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس أسبوعا بسبب كورونا

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة

طرابلس - (د ب ا):

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في اجتماعه مساء اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس غلق المنافذ البرية والجوية مع دولة تونس لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة 1200 منتصف الليل.

وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية "محمد حمودة" في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن هذا القرار اتخذ بعد تفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد.

وأضاف أن الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين فى الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.

وأوضح محمد حمودة أن من بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس اليوم تم إقرار ايقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الاضحى المبارك.

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