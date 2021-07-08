لأسباب اقتصادية.. إثيوبيا تعتزم غلق عدد من بعثاتها الدبلوماسية

أديس أبابا - (د ب ا):

تعتزم إثيوبيا غلق عدد من بعثاتها الدبلوماسية واستدعاء عدد من الدبلوماسيين من البعثات التي ستظل تعمل، حسبما ذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية من مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الاثنين الماضي إن إثيوبيا ستخفض عدد بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقالت المصادر للصحيفة إنه تم استدعاء 18 من موظفي السفارة الإثيوبية في واشنطن ، كما تم استدعاء خمسة موظفين آخرين من البعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة ، مما أدى إلى خفض مجموع الموظفين في البعثة إلى ثلاثة.

وذكرت الصحيفة أيضا أنها علمت من خلال المصادر أنه سيتم إغلاق القنصليات الإثيوبية في لوس أنجلوس وفرانكفورت ومينيسوتا وسيتم استدعاء الموظفين إلى البلاد.

من جانبها ،أكدت وزارة الخارجية في رسالة بتاريخ 7 يوليو 2021 وأرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الخارجية لإثيوبيا، على الحاجة إلى إعادة الهيكلة المؤسسية بسبب جائحة فيروس كوورنا والضغط الاقتصادي الذي أعقب ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في رسالة الوزارة أن الهيكل المؤسسي الجديد سيكون لصالح تحسين أدائها.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء مجلس نواب الشعب، تناول رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، بما في ذلك الاقتصاد والأمن، ولا سيما وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية في الحرب الأهلية التي استمرت ثمانية أشهر في منطقة تيجراي، والانتخابات العامة في الشهر الماضي.

وأبلغ أحمد أعضاء البرلمان بخطط جاري تنفيذها لإغلاق 30 بعثة خارجية على الأقل.

وقال أثناء شرحه هذا التحرك لأعضاء البرلمان "ستحتاج إثيوبيا إلى إغلاق 30 من سفاراتها على الأقل"، مؤكدا أن هذا التحرك يأتي لأسباب اقتصادية بحتة.

علاوة على ذلك ، جاءت تصريحات رئيس الوزراء متزامنة مع انتقادات لأداء البعثات الخارجية للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يواجه تحديات متعددة بما في ذلك تدهور الوضع الأمني في البلاد بسبب الصراعات، والأزمة الاقتصادية بسبب نقص العملة الأجنبية من بين أمور أخرى، الحاجة إلى تغيير في مبادرات السياسة الخارجية للبلاد.

وفقًا لموقع وزارة الشؤون الخارجية ، لدى إثيوبيا حاليا 59 بعثة خارجية.