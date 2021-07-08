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بايدن: القوات الأمريكية تكمل انسحابها من أفغانستان نهاية أغسطس

08:56 م الخميس 08 يوليه 2021
بايدن: القوات الأمريكية تكمل انسحابها من أفغانستان نهاية أغسطس

القوات الأمريكية

واشنطن - (د ب ا):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه رغم ما تحققه حركة طالبان المسلحة من تقدم، سوف تكمل القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال بايدن إن الانسحاب سوف يكتمل فى 31 أغسطس، وحتى حلول ذلك التاريخ، ستستمر العملية.

وكانت قوات أمريكية غادرت الأسبوع الماضى قاعدة باجرام، التى تعتبر أكبر قاعدة لها في أفغانستان.

انسحاب القوات الأمريكية أفغانستان جو بايدن قاعدة باجرام

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